Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Milli Takımımız Euro 2020 elemelerinde Fransa ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak lider gittiğimiz Fransa'dan lider olarak döndük. Bu sonucun ardından ülkemizde büyük bir coşku yaşanırken, Euro 2020'ye katılma yolunda kalan iki maç öncesi büyük de bir avantaj elde ettik. Spor yazarları bu dev maçı yorumlarken, kazanılan puana rağmen hedefte Burak Yılmaz ve Ozan Tufan vardı. İşte o yazılar;

15 Ekim 2019 Salı 08:35 Güncelleme: 15.10.2019 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





