Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Milli Takımımız Euro 2020 elemelerinde Fransa ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak lider gittiğimiz Fransa'dan lider olarak döndük. Bu sonucun ardından ülkemizde büyük bir coşku yaşanırken, Euro 2020'ye katılma yolunda kalan iki maç öncesi büyük de bir avantaj elde ettik. Spor yazarları bu dev maçı yorumlarken, kazanılan puana rağmen hedefte Burak Yılmaz ve Ozan Tufan vardı. İşte o yazılar;
15 Ekim 2019 Salı 08:35 Güncelleme: 15.10.2019 08:35
Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

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Maçın ilk çeyreğine kadar her şey istediğimiz gibi gitti.
Sonrasında Fransa, ön alanda Griezmann başta olmak üzere kanatlardan Pavard, Coman ve Matuidi ile ceza sahamıza adete orta yağdırdılar.

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Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Göbekten de Sissoko ve Tolisso, Griezmann'a iyi servisler yaptı.
Griezmann'ın kabus gibi şutları ile gerildik. Ön alanda hiç top tutamadık.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Orta sahayı kalabalık tuttuk ama Mahmut, Okay, İrfancan ve Ozan top tutup öne doğru rakip için tehdit oluşturamayınca iyice geriye yaslanmak zorunda kaldık.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

Böyle olunca da rakip, orta alanda bir dirençle karşılaşıp, yorulmadan kalemize indi. Çok defansif bir orta saha ile Fransızlar karşısına çıkınca öne doğru gidemedik kısacası.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler!

İlk yarıda Mert Günok, 4 muhteşem kurtarış yaparak oyunu tutmayı başardı. İlk yarıda sadece çok iyi savunma yaparak gol yemeden soyunma odasına gitmeyi başardık. Yani planımız ilk yarı için tuttu.

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