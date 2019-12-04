UEFA'dan VAR açıklaması: Geri dönüşü yok!

IFAB'a ve hakemlerimize bir değişiklik önereceğiz. Ne yazık ki UEFA'nın düzenlediği turnuvalara büyük bir etkide bulunamayız çünkü hakem kurulu başkanı Roberto Rosetti bunu yapabilmemiz için VAR'da açık ve bariz bir hata olması gerektiğini savunuyor." dedi.