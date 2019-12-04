UEFA'dan VAR açıklaması: Geri dönüşü yok!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son günlerde eleştirilen VAR sistemi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. VAR'dan rahatsız olduğunu belirten Ceferin, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi ve çok konuşulacak sözler kullandı. İşte Ceferİn'in gündem olan açıklamaları...
4 Aralık 2019 Çarşamba 19:03
Güncelleme: 04.12.2019 19:03
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UEFA başkanı Aleksander Ceferin, ülkemizde de kullanımı çok tartışılan VAR sistemiyle ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
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Futbolun en güçlü adamlarından biri olan UEFA başkanı Aleksander Ceferin, verdiği röportajda son dönemin çok tartışılan konusu Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili konuştu.
Değişiklik önereceklerini söyleyen Ceferin, "Bu konu tam bir karmaşa. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 cm'in yeterli olduğunu düşünmüyorum.
IFAB'a ve hakemlerimize bir değişiklik önereceğiz. Ne yazık ki UEFA'nın düzenlediği turnuvalara büyük bir etkide bulunamayız çünkü hakem kurulu başkanı RobertoRosetti bunu yapabilmemiz için VAR'da açık ve bariz bir hata olması gerektiğini savunuyor." dedi.
"HAKEMLERİN ÜZERİNDE BASKI VAR"
Hakemlerin üstündeki baskıya değinen UEFA başkanı, "Bugünlerde hakemlerin üzerinde farklı bir baskı var.