UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarındaki 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United son 16 turuna yükseldi.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:20:35 Güncelleme: 11:30:15
UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

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UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

E Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, konuk ettiği Benfica'yı 13. ve 30. dakikalarda Arjen Robben, 36. ve 51. dakikalarda Robert Lewandowski ve 76. dakikada Frank Ribery'nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Portekiz temsilcisinin tek golünü, 46. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

Bu sonuçla 13 puanlı Bayern Münih, Ajax'ın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. Benfica ise 4 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 27 Kasım Salı

F Grubu'nda Manchester City, konuk olduğu Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere ekibinin gollerini Aymeric Laporte ve Sergio Agüero atarken, Fransa temsilcisi ise Maxwel Cornet'in iki golüyle skoru eşitledi.

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