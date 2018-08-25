25 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:07:02
Güncelleme: 20:07:59
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Üç silahşörler sahnede! PSG 3-1 Angers maç sonucu
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Fransa Ligi'nde 3. hafta maçında Paris Saint Germain ile Angers karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi PAris Saint Germain oldu.
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Üç silahşörler sahnede! PSG 3-1 Angers maç sonucu
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Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Edinson Cavani, 51. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Neymar kaydetti. Angers'in tek golü 21. dakikada Thomas Mangani'den (penaltı) geldi.
Üç silahşörler sahnede! PSG 3-1 Angers maç sonucu
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Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 9'a yükseltti. Angers henüz puanla tanışamadı.
Üç silahşörler sahnede! PSG 3-1 Angers maç sonucu
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Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Nimes'e konuk olacak. Angers, Lille'i ağırlayacak.