Türkiye'ye Dünya Kupası müjdesi! Büyük gün 13 Haziran

Dünya Kupası planlamasına yardımcı olması için Katar Josoor Enstitüsü'nde Araştırma Direktörü ve Danışman olarak görevlendirilen Simon Chadwick, Katar'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'la ilişkilerinin birkaç yıl önce bozulduğunu belirterek bu ülkelerin Katar'a inşaat malzemesi gibi bazı materyallerin satışını durdurduğunu da hatırlattı.