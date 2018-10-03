Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı! - Galeri - Fotomaç
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Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde süren gol krallığı yarışını sizin için listeledik.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 14:34:54
Güncelleme: 14:41:06
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
1- Mbaye Diagne (Kasımpaşa) | 8 GOL
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
2- Hugo Rodallega (Trabzonspor) | 5 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
3- Ryan Babel (Beşiktaş) | 4 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
4- Mustapha Yatabare (Konyaspor) | 4 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
5- Yasin Öztekin (Göztepe) | 4 GOL