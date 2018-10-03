Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!

    Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde süren gol krallığı yarışını sizin için listeledik.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 14:34:54 Güncelleme: 14:41:06
    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 1
    • 35
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    1- Mbaye Diagne (Kasımpaşa) | 8 GOL

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 2
    • 35
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    2- Hugo Rodallega (Trabzonspor) | 5 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 3
    • 35
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    3- Ryan Babel (Beşiktaş) | 4 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 4
    • 35
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    4- Mustapha Yatabare (Konyaspor) | 4 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 5
    • 35
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    5- Yasin Öztekin (Göztepe) | 4 GOL

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