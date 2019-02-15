Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda'nın puanı değişmedi. Bu çerçevede Ajax, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa dahi Hollanda'nın Türkiye'yi yakalama şansı kalmadı.