Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Galatasaray, evinde Benfica'ya 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe'nin Zenit'i tek golle geçmesiyle Türkiye'nin puanı 34,4'e yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye yerini sağlamlaştırdı. İşte ülke puanları...

15 Şubat 2019 Cuma 15:40 Güncelleme: 15.02.2019 15:43
Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Avrupa kupalarına 5 takımla katılan Türkiye'de Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi gruplarında, Başakşehir ise aynı organizasyonun 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.

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Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Hollanda'nın Türkiye'yi yakalama şansı kalmadı
Ülke puanı klasmanında Türkiye'nin en yakın rakibi 30,633 puanla Hollanda. Avrupa macerasına Türkiye gibi 5 takımla katılan Hollanda'da Ajax dışındaki 4 takım, önceki turlarda elendi.

Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda'nın puanı değişmedi. Bu çerçevede Ajax, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa dahi Hollanda'nın Türkiye'yi yakalama şansı kalmadı.

Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Avusturya'nın şansı yok denecek kadar azaldı
Avrupa'ya 5 takımla katılan ve an itibarıyla Avusturya Wien ve Salzburg'la yoluna devam eden Avusturya, haftaya 30,45 puanla 12. sırada girdi.

Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Avusturya Wien kendi evinde Inter'e tek golle mağlup oldu ve tur şansını fazlasıyla zora soktu.Bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg da Club Brugge deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

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