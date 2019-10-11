Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek. Karşılaşma önce ilk 11'ler de belli oldu. İşte Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri.

11 Ekim 2019 Cuma 20:21 Güncelleme: 11.10.2019 20:25
Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.

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Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.

Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.

Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

TIKLIM TIKLIM OLACAK
A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak..

Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.

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