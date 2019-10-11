Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek. Karşılaşma önce ilk 11'ler de belli oldu. İşte Türkiye-Arnavutluk mücadelesinin ilk 11'leri.