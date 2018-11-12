Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı! - Galeri - Fotomaç
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    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

    Almanya'da top koşturan Kenan Karaman, Mircea Lucescu'nun kararıyla Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

    12 Kasım 2018 Pazartesi, 18:39:31 Güncelleme: 10:47:09
    Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

    Mircea Lucescu, İsveç ve Ukrayna ile oynanacak maçların aday kadrosuna Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı da dahil etti.

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    Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

    Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Harun Tekin ve Mert Günok, Lucescu tarafından kadroya alınmadı.

    Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;

    Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

    Okan Kocuk

    Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

    Serkan Kırıntılı

    Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

    Sinan Bolat

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