Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Harun Tekin ve Mert Günok, Lucescu tarafından kadroya alınmadı.



Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;