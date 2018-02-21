Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Beşiktaş-Valerenga

G.Saray gibi benzer facialar yaşayan bir diğer takımımızda Beşiktaş. 98/99 sezonunda Norveç temsilcisi Valerenga ile 2. turda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk maçı 1-0 kaybetmiş ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. Herkesin tura kesin gözüyle baktığı maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde kapatmıştı. "Artık tur Beşiktaş'ın" deniyordu ancak ikinci yarıda kalesinde gördüğü 3 golle sahasında Norveç ekibiyle 3-3 berabere kaldı ve kupaya veda etmişti.