Transfer resmen açıklandı! Emre Mor...

Devre arası transfer dönemiyle birlikte kulüpler, kadrolarındaki eksikleri gidermek adına transfer hamlelerini aralıksız sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor...
6 Ocak 2019 Pazar, 11:57:38
Güncelleme: 12:00:31
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Ara transfer dönemiyle birlikte hareketlilik de her geçen gün artıyor... Bu kez hareketin adresi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor...
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Celta Vigo'da gözden düşen milli futbolcu Emre Mor, transfer piyasasının hareketli günlerine dahil oldu.
İspanyol kulübünde beklediği çıkışı yapamayan ve uzun süre de kadro dışı kalan 21 yaşındaki oyuncunun forması devre arası transfer döneminde değişebilir. İşte o resmi açıklama için transfer Emre Mor.
BEKLENEN PATLAMAYI YAPAMADI Danimarka ekiplerinde Nordsjaelland'den 10 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya gönderilen Emre Mor, istenen patlamayı yapamamıştı.
Celta Vigo sportif direktör Felipe Minambres, Ocak transferiyle ve Emre Mor transferine dair flaş bir açıklama yaptı.