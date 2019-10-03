TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisini iten Adem Ljajic'i atmayan Arslanboğa'nın bu kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti. Tarihi bir karar alan TFF'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte ayrıntılar ve tarihi karar...

3 Ekim 2019 Perşembe 11:51 Güncelleme: 03.10.2019 11:52
TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Hatırlanacağı üzere 23 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması oynanmış ve maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetmişti.

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TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Arslanboğa karşılaşmada kendisini iten Beşiktaşlı Adem Ljajic'e kırmızı kart vermediği ve ilk yarının sonunda Beşiktaşlı Douglas'ın yaptığı faulü Başakşehirli oyuncuya verdiği için yoğun tepki almıştı.

TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Bu pozisyon için VAR'a gitmek yerine ilk yarıyı bitirmesi de eleştirileri alevlendirmişti.

TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Daha sonra TFF Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesini feshetmişti...

TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Bu fesihte Arslanboğa'nın Adem Ljajic'in kendisine yönelik sert itirazına sessiz kalması ve hakemlik itibarını düşürmesinin neden olduğu öne sürüldü.

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