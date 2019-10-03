TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!

Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisini iten Adem Ljajic'i atmayan Arslanboğa'nın bu kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti. Tarihi bir karar alan TFF'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte ayrıntılar ve tarihi karar...