Süper Lig'den ayrılan futbolcuların performansları
Kendisine şans verildiği anlarda ise büyük hayal kırıklığı yaratarak beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Sonunda Yunanlar da ona tahammül edemedi. Olympiakos yönetimi teknik heyetin de raporuyla Emenike'yi kadro dışı bıraktı. Devre arasında Las Palmas'a kiralandı. Burada da sakatlık problemi yaşadı, hiç maça çıkmadı. İspanyollar ondan kurtulmanın yollarını arıyor.
Salih Uçan - FC Sion
Yıllardır, ha parladı ha parlayacak diye beklenen Salih Uçan, 'potansiyeli yüksek genç futbolcu'dan 'vasat orta yaşlı futbolcu' olmaya doğru ilerliyor. İsviçre'de ligin son sırasında yer alan Sion'da 14 kez forma giydi, 2 golü ve 4 asisti var. Son olarak 9 Aralık'ta bir maçta sahaya ilk 11'de çıktı. Son zamanlarda ancak yedekten oyuna dahil olup kısa süreler alabiliyor.
Wesley Sneijder - Nice / Al Gharafa
Galatasaray'da yaşadığı şaşalı günler geride kaldı, Nice'de hocası Favre ile problem yaşayan Sneijder 8 maçta şans bulabildi. Devre arasında Nice'le bağlarını koparıp Katar'da Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya imza attı. Sarı-lacivertli takımda keyfi yerinde, 15 maçta 10 gol attı.
Cengiz Ünder - Roma
Hazırlık dönemine çok iyi başlayan genç oyuncu, sezonun ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalırken 2. yarıda adeta patlama yaşadı. 4 Şubat'ta Verona ağlarını sarsarak başladığı yükseliş, onu İtalyan devinin en önemli silahlarından biri haline getirdi. Son 9 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı, zirveye çıktı.
Marcelo - Lyon
Beşiktaşlı taraftarlar, Pepe-Marcelo ikilisini defansın göbeğinde hayal ederken yüksek bir bonservis bedeliyle satıldı. Türkiye'deki istikrarlı performansını Lyon'da sürdürüyor. Fransız takımın bu sezon oynadığı 46 maçın 43'ünde ilk 11'de şans buldu. Takımına savunmadan 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Gregory van der Wiel - Cagliari / Toronto FC
Fenerbahçe'de saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla konuşulan Van der Wiel, İtalya'da adeta tatil yaptı. Sadece 379 dakika forma giydiği İtalyan ekibinden devre arasında ABD'ye uçtu. Toronto FC ile kontrat imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, 5 maça ilk 11'de başla
Cenk Gönen - Malaga
Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Galatasaray'a para kazandırarak Malaga'ya transfer oldu. Hazırlık maçlarında olağanüstü kötü bir performans sergileyince sezon başlamadan bileti kesildi. Malaga'nın 26 kişilik kadrosunda bu sezon hiç süre alamayan tek oyuncuydu. Devre arasında sözleşmesi donduruldu.
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