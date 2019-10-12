Spor yazarları Türkiye-Arnavutluk maçını değerlendirdi
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Milli Takımımız zorlu karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milli Takımımız puanını 18 yaptı. İşte spor yazarlarının zorlu Türkiye - Arnavutluk maçı yorumları...
12 Ekim 2019 Cumartesi 09:48
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Buna ihtiyacımız vardı - Erman Toroğlu
Çok net bir cümle yazmak lazım. Allah yüzümüze baktı. Bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Bu tarz milli maçları İstanbul'da oynamak son derece yanlış. Neden? Zaten sponsorlara bilet dağıtıyorsunuz. Bir de İstanbul'da üç büyük kulübün seyircis var haliyde.
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Konya'da oynadığımız milli maçları düşünün. Bütün stat tek vücut bağırıyor. Oyuncuları sahada diri tutuyor. Dün 90 dakikanın büyük bölümünü tiyatro seyreder gibi seyretti.Emre Belözoğlu yaşının icabı bir yere kadar mücadele ediyor. Ama hiç olmazsa sahada kaldığı sürede sonuna kadar mücadele ediyor.
Burak ile Cenk'in uzun zamandır maç oynamaması dün sahada net bir biçimde gözüktü. Şimdi bu 3 oyuncunun ismini sayarsanız geriye 8 oyuncu kalıyor. Yük bazılarına fazla bindi, bazılarına az. Rakip kaleci o büyük hatayı yapmasa maçı almamız mucize. Arnavutluk kendi kapasitesine göre bizden çok daha iyi mücadele etti, sahaya daha iyi yayıldılar ve bize çok da tehlikeli oldular.
İki takım arasında kalite olarak büyük fark vardı. Ama sahada sahada mücadele edip futbol oynamaya kalkınca bu fark yok oluyor. Adamlar son 3-4 topu iyi kullansalar daha 80 dakikada maç bitecekti. Dedim ya Allah yüzümüze baktı. Ülke olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. O da gerçekleşti. Ama dün akşam sadece skor vardı. İyi futbol yoktu.
Emre'yi oyundan alıyorsun zaten Burak ile Cenk fazla gitmiyor. Yusuf'u almak için maçın bitimini mi bekliyordun Şenol kardeşim. Hadi Yusuf ile başlamadın ama 2. yarının başından itibaren Yusuf sahada olmalıydı. Çünkü öyle bir oyuncun yok. Nedendir bilinmez Şenol'da bir Yusuf takıntısı var. Bak ne güzel FenerbahçeStadı'nda bordo-mavi kravat takmışsın.