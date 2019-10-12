Spor yazarları Türkiye-Arnavutluk maçını değerlendirdi

İki takım arasında kalite olarak büyük fark vardı. Ama sahada sahada mücadele edip futbol oynamaya kalkınca bu fark yok oluyor. Adamlar son 3-4 topu iyi kullansalar daha 80 dakikada maç bitecekti. Dedim ya Allah yüzümüze baktı.

Ülke olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. O da gerçekleşti. Ama dün akşam sadece skor vardı. İyi futbol yoktu.