Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları! - Galeri - Fotomaç
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    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:49:01 Güncelleme: 17:00:32
    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
    • 1
    • 35
    Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları!

    Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesinde, ligimizin en çok kazanan futbolcularını sizin için derledik;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
    • 2
    • 35
    Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları!

    31. Yuto Nagatomo / Galatasaray
    2 Milyon Euro

    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
    • 3
    • 35
    Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları!

    31. Tolga Ciğerci / Galatasaray
    2 Milyon Euro

    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
    • 4
    • 35
    Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları!

    31. Tolgay Arslan / Beşiktaş
    2 Milyon Euro

    Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
    • 5
    • 35
    Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları!

    31. Serdar Aziz / Galatasaray
    2 Milyon Euro

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