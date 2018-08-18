Spor Toto Süper Ligin en çok kazananları! - Galeri - Fotomaç
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Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:49:01
Güncelleme: 17:00:32
Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesinde, ligimizin en çok kazanan futbolcularını sizin için derledik;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
31. Yuto Nagatomo / Galatasaray
2 Milyon Euro
Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
31. Tolga Ciğerci / Galatasaray
2 Milyon Euro
Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
31. Tolgay Arslan / Beşiktaş
2 Milyon Euro
Spor Toto Süper Lig'in en çok kazananları!
31. Serdar Aziz / Galatasaray
2 Milyon Euro