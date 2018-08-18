Spor Toto Süper Ligdeki en pahalı bilet hangi takımın?

Süper Lig'de ikinci hafta maçları dün oynanan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Yeni sezonun bilet fiyatlarına baktığımızda en ucuz bileti 5 TL ile Çaykur Rizespor sattı. Fenerbahçe'de ise bir bilete verilen minimum ücret 115 TL olarak dikkat çekiyor.