Spor Toto Süper Ligdeki en pahalı bilet hangi takımın?

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Spor Toto Süper Lig'deki en pahalı bilet hangi takımın?
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 16:56:18 Güncelleme: 17:01:08
Spor Toto Süper Lig'deki en pahalı bilet hangi takımın?
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Spor Toto Süper Lig'deki en pahalı bilet hangi takımın?
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasının ardından takımlar ilk iki haftada bilet politikasını belirledi. Lefter Küçünandonyadis sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda en ucuz bileti 115 TL'den, Beşiktaş, Vodafone Park'taki en ucuz bilet 90 TL'den, Galatasaray ise Türk Telekom Stadyumu'ndaki en ucuz bileti 80 TL'den satıyor.
Süper Lig'in ilk 2 haftasında takımların sattığı en ucuz bilet fiyatları şu şekilde:
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