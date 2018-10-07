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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...
7 Ekim 2018 Pazar, 22:22:46 Güncelleme: 22:23:09
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
"Aynı şekilde Trabzon'da da çok çılgın bir maç oynadık. Taraftarlar sahadaki oyunu inanılmaz etkiliyordu. Takımımızdan, Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Ancak bizim kendi sahamızdaki atmosfer gibisini hiç görmedim. Palmeiras, Cruzeiro ve Coritiba'da da çok iyi atmosferler gördüm ancak Türkiye'deki hiçbirine benzemiyordu."
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