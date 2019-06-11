Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

EURO 2020 Grup Elemeleri'ne 3'te 3 ile başlayan A Milli Takım, bugün çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti. İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i...

11 Haziran 2019 Salı 07:56 Güncelleme: 11.06.2019 07:56
Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti.

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Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

Bu ülkeye önceki gün adım attığı andan itibaren çirkin bir muamele ile karşı karşıya kalan milliler için bu 90 dakika bir maçtan ötesi olacak.

Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

İzlanda deplasmanında daha önce çıktığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Türkiye, hem ilk galibiyeti almanın planlarını yapacak hem de İzlanda'ya sahada dersini verecek.

Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

MERT

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