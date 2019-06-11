Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!

EURO 2020 Grup Elemeleri'ne 3'te 3 ile başlayan A Milli Takım, bugün çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti. İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i...
11 Haziran 2019 Salı 07:56
Güncelleme: 11.06.2019 07:56
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Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti.
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Bu ülkeye önceki gün adım attığı andan itibaren çirkin bir muamele ile karşı karşıya kalan milliler için bu 90 dakika bir maçtan ötesi olacak.
İzlanda deplasmanında daha önce çıktığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Türkiye, hem ilk galibiyeti almanın planlarını yapacak hem de İzlanda'ya sahada dersini verecek.
H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.