Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
10 Ağustos 2018 Cuma, 10:40:22
Güncelleme: 10:45:25
Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
UEFA internet sitesinden yaptığı açıklama ile her mevkinin en iyi oyuncusu olmaya aday üçer futbolcunun belirlendiği açıkladı. İşte o isimler;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
En İyi Kaleci Adayı - Alisson Becker
Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
En İyi Kaleci Adayı - Gigi Buffon
Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
En İyi Kaleci Adayı - Keylor Navas
Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
En İyi Defans Oyuncusu Adayı - Marcelo