Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!

    10 Ağustos 2018 Cuma, 10:40:22 Güncelleme: 10:45:25
    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
    • 1
    • 13
    Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu!

    UEFA internet sitesinden yaptığı açıklama ile her mevkinin en iyi oyuncusu olmaya aday üçer futbolcunun belirlendiği açıkladı. İşte o isimler;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
    • 2
    • 13
    Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu!

    En İyi Kaleci Adayı - Alisson Becker

    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
    • 3
    • 13
    Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu!

    En İyi Kaleci Adayı - Gigi Buffon

    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
    • 4
    • 13
    Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu!

    En İyi Kaleci Adayı - Keylor Navas

    Şampiyonlar Ligi'nin en iyileri belli oldu!
    • 5
    • 13
    Şampiyonlar Liginin en iyileri belli oldu!

    En İyi Defans Oyuncusu Adayı - Marcelo

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