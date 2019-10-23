Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

Çift maçlı eliminasyon sistemiyle ve her biri farklı ülkeden olmak üzere 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk sezonu olan 1955-56 sezonu, 4 Eylül günü Sporting CP ile Partizan arasında oynanan maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcular kimler?
23 Ekim 2019 Çarşamba 12:40
Güncelleme: 23.10.2019 12:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde eleme maçları dahil olmadan en fazla gol atan oyuncular kimler ?
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20. Fernando Morientes
Takımlar: Valencia, Liverpool, Monaco, Real Madrid