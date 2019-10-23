Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

Çift maçlı eliminasyon sistemiyle ve her biri farklı ülkeden olmak üzere 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk sezonu olan 1955-56 sezonu, 4 Eylül günü Sporting CP ile Partizan arasında oynanan maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcular kimler?

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:40 Güncelleme: 23.10.2019 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





