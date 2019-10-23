Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

Çift maçlı eliminasyon sistemiyle ve her biri farklı ülkeden olmak üzere 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk sezonu olan 1955-56 sezonu, 4 Eylül günü Sporting CP ile Partizan arasında oynanan maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcular kimler?
23 Ekim 2019 Çarşamba 12:40 Güncelleme: 23.10.2019 12:40
Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde eleme maçları dahil olmadan en fazla gol atan oyuncular kimler ?

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Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

20. Fernando Morientes

Takımlar: Valencia, Liverpool, Monaco, Real Madrid

Maç: 93

Gol: 33

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

19. Edinson Cavani

Takımlar: Napoli, PSG

Maç: 57

Gol: 34

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

18. Gerd Müller

Takımlar: Bayern Münih

Maç: 35

Gol: 34

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu

17. Ferenc Puskas

Takımlar: Real Madrid, Honved

Maç: 41

Gol: 35

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