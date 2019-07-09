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Şampiyonlar Ligi'nde sahaya giren Kinsey Wolanski yine gündem oldu!
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek dünyada büyük bir üne kavuşan Kinsey Wolanski yine gündem oldu.Genç kadının daha önce sevgilisinin de Dünya Kupası finalinde sahaya girdiği ortaya çıkmıştı. Çılgın çift bu kez yakatı ele verdi. İşte o detay...
9 Temmuz 2019 Salı 11:28
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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski yeniden gündem oldu.
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Sahaya girdikten sonra dünyada büyük bir üne kavuşan genç kadının Instagram hesabını milyonlarca kişi takibe almıştı.
Genç kadının daha önce sevgilisinin de Dünya Kupası finalinde sahaya girdiği ortaya çıkmıştı.
Çılgın çift bu kez yakayı ele verdi.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin, Brezilya'nın kazandığı Copa Amerika Finali'nde de aynı eylemi denediği ancak yakalandığı ortaya çıktı.