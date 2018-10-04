Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor! - Galeri - Fotomaç
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    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    4 Ekim 2018 Perşembe, 08:22:14 Güncelleme: 08:35:58
    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!
    • 1
    • 9
    Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nin son yıllardaki en formda ismi Cristano Ronaldo, bu sezon şimdilik gol krallığı yarışının uzağında kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok gol atan isimleri...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!
    • 2
    • 9
    Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    Messi - 5 gol

    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!
    • 3
    • 9
    Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    Dzeko - 3 gol

    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!
    • 4
    • 9
    Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    Neymar - 3 gol

    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı devam ediyor!
    • 5
    • 9
    Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

    Dybala - 3 gol

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