Şampiyonlar Liginde gol krallığı yarışı devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nin son yıllardaki en formda ismi Cristano Ronaldo, bu sezon şimdilik gol krallığı yarışının uzağında kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok gol atan isimleri...