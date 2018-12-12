Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Salı günü oynanan maçların ardından A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk ekipler; Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool ve önceki hafta garantilemiş olan Barcelona, Borussia Dortmund ile Atletico Madrid oldu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:58 Güncelleme: 12:01:47
Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.

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Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.

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