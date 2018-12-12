Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Salı günü oynanan maçların ardından A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk ekipler; Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool ve önceki hafta garantilemiş olan Barcelona, Borussia Dortmund ile Atletico Madrid oldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:58 Güncelleme: 12:01:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





