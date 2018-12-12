Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (11 Aralık 2018)
Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Salı günü oynanan maçların ardından A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk ekipler; Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool ve önceki hafta garantilemiş olan Barcelona, Borussia Dortmund ile Atletico Madrid oldu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:58
Güncelleme: 12:01:47
UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.
Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.
Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.
Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.