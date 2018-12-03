Şampiyonlar Liginde flaş değişiklik! VAR...

Sky Sport'un haberine göre; daha önce gelecek sezon VAR'ı kullanma kararı alan UEFA, önemli hakem hatalarının ardından fikir değiştirdi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve FIFA'nın Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullandığı VAR'ın önümüzdeki aydan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.