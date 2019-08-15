Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan şahıs ile ilgili karar verildi.
15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
Güncelleme: 15.08.2019 18:32
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Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti.
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Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında kazanan taraf ise 5-4'lük skorla Liverpool oldu.
Karşılaşmaya ise sahaya atlayan Türk Youtuber damgasını vurdu.
Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.