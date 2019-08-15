Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan şahıs ile ilgili karar verildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40 Güncelleme: 15.08.2019 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





