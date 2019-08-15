Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan şahıs ile ilgili karar verildi.
15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40 Güncelleme: 15.08.2019 18:32
Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti.

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Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi.

Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

Penaltı atışlarında kazanan taraf ise 5-4'lük skorla Liverpool oldu.

Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

Karşılaşmaya ise sahaya atlayan Türk Youtuber damgasını vurdu.

Sahaya atlayan Youtuber için karar verildi

Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

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