Saha kenarında Güneş-Kocaman rekabeti

Kocaman, Fenerbahçe'de bir kez kaybetti

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı geçmişte başarılı bir performans ortaya koydu.

Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, bir kez mağlup oldu.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Kocaman'ın Fenerbahçe'sine karşı tek maça çıktı ve sarı-lacivertliler bu sezonun ilk yarısında Süper Lig'deki karşılaşmayı Kadıköy'de 2-1 kazandı.

Güneş'in, Kocamanlı Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde oldu. Bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Daha sonra Kocaman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 maçta da Şenol Güneş'e galibiyet sevinci yaşatmadı.