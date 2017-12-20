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Rusya 2018 Dünya Kupası maçları hangi statlarda oynanacak?
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Saint Petersburg Stadium
Kapasite: 64.287
Bitiş tarihi: Nisan 2017
Maliyeti: $1.5bn (söylenti)
Bu statta oynanacak maçlar:
Fas v İran, 15 Haziran
Rusya v Mısır, 19 Haziran
Brazilya v Kosta Rika, 22 Haziran
Nijerya v Arjantin, 26 Haziran
Son 16 turu, 3 Temmuz
Yarı final, 10 Temmuz
Üçüncülük maçı, 14 Temmuz
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