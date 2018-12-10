Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Ronaldo'dan Messi itirafı! "Eve gidip ağlamıyorum"

Cristiano Ronaldo, Juventus günlerinden Lionel Messi'ye ve Real Madrid'e kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 16:21:38 Güncelleme: 16:24:16
Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum

Juventus'un sezon başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, La Gazzetta dello Sport' a özel açıklamalarda bulundu.

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Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum

"Messi'yi özlüyor musun?" sorusuna, "Hayır" cevabını veren Portekizli yıldız şöyle konuştu;

Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum

"Daha önce İngiltere, İspanya ve Portekiz'de oynadım, şimdi de İtalya'da oynuyorum.

Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum

Oynadığım takımlarda her şeyi kazandım. Messi hâlâ İspanya'da. Belki orada daha fazla kazanmaya ihtiyacı vardır.

Ronaldodan Messi itirafı! Eve gidip ağlamıyorum

Hayat bir mücadele ve ben de mücadele etmeyi seviyorum. İtalya'da insanları mutlu etmek istiyorum. Bir gün Messi de İtalya'ya gelirse buna mutlu olurum ve yeni bir mücadele olarak bakarım. O çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan"

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