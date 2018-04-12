Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?
YETERLİ DİNLENME
Ronaldo maç ve idmanlar dışında hayatını evinde ailesi ile geçiriyor. Psikolojisini her zaman pozitif yönde tutmak için profesyonel destek alıyor. Gece uykusuna çok dikkat ediyor. Doğru uyumanın, idmanlar ve beslenme kadar değerli olduğuna inanıyor. Gece erken yatıp sabah erkenden uyanıyor. Kas gelişiminde en büyük payın sahibi olan uyuma, Ronaldo'nun hayatında ödün vermeyeceği tek şey.
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