Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Üç sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra bu sezon gösterdiği performans ile dünyanın her bölgesindeki taraftarlarını hüzüne boğan Real Madrid'de, yeni hoca heyecanı yaşanıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:41 Güncelleme: 11.03.2019 19:43
Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

İspanya La Liga'da sıkıntılı günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen Real Madrid'de yeni teknik direktör belli olmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Eflatun-Beyazlıların yeni teknik direktörü yeniden Zinedine Zidane oldu.

Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Sky Sports'un haberine göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olacak.

Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Cadena COPE'de yer alan habere göre ise, Zinedine Zidane yarın Real Madrid'e geri dönüyor.

Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Real Madrid yetkilileri bu öğlen Fransız teknik direktörle bir araya gelecek ve Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyuracak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN