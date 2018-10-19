Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

Real Madrid'e transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar
Eden Hazard'ın rüyası Real Madrid'de oynamak ama İspanyol devine gitmek, bazen kariyeriniz için pek de iyi olmayabiliyor.
19 Ekim 2018 Cuma, 08:40:15
Güncelleme: 08:46:27
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NICOLAS ANELKA | Arsenal'den | €34.5m | 1999
Sadece bir sezon kaldığı ve 7 gol atabildiği Real Madrid'de 'köpek' muamelesi gördüğünü iddia etmişti. Sonrasında PSG'ye satıldı.
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ELVIR BALJIC | Fenerbahçe'den | €26m | 1999
Bursaspor ve Fenerbahçe ile yaşadığı yükseliş grafiği, onu, Toshack'ın katkılarıyla Real Madrid'e götürdü ama İspanyol devine asla uyum sağlayamadı. Kulüp tarihinin en kötü transferlerinin başında gösteriliyor.
ANTONIO CASSANO | Roma'dan | €5m | 2006
Roma'da harikalar yaratırken gittiği Madrid'de tutunamadı ve iki sezon sonra İtalya'ya döndü.
DANILO | Porto'dan | €31.5m | 2015
Porto'da gösterdiği performansla dikkat çekip Real'e gitti ama burada Carvajal'i kesemedi. Neyse ki şimdilerde Pep Guardiola ile çalışma keyfini yaşıyor.
ROYSTON DRENTHE | Feyenoord'dan | €14m | 2007
Dönemin en popüler yeteneklerindendi. 20 yaşında girdiği Real Madrid'den 23 yaşında ayrıldı. Ancak üç yıl boyunca yeterince süre alamadı ve kariyeri hep aşağıya doğru ilerledi. Bir dönem Erciyesspor forması da giydi.