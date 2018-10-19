Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

ROYSTON DRENTHE | Feyenoord'dan | €14m | 2007

Dönemin en popüler yeteneklerindendi. 20 yaşında girdiği Real Madrid'den 23 yaşında ayrıldı. Ancak üç yıl boyunca yeterince süre alamadı ve kariyeri hep aşağıya doğru ilerledi. Bir dönem Erciyesspor forması da giydi.