Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Real Madrid'e transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    Eden Hazard'ın rüyası Real Madrid'de oynamak ama İspanyol devine gitmek, bazen kariyeriniz için pek de iyi olmayabiliyor.
    19 Ekim 2018 Cuma, 08:40:15 Güncelleme: 08:46:27
    Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    NICOLAS ANELKA | Arsenal'den | €34.5m | 1999

    Sadece bir sezon kaldığı ve 7 gol atabildiği Real Madrid'de 'köpek' muamelesi gördüğünü iddia etmişti. Sonrasında PSG'ye satıldı.

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    Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    ELVIR BALJIC | Fenerbahçe'den | €26m | 1999

    Bursaspor ve Fenerbahçe ile yaşadığı yükseliş grafiği, onu, Toshack'ın katkılarıyla Real Madrid'e götürdü ama İspanyol devine asla uyum sağlayamadı. Kulüp tarihinin en kötü transferlerinin başında gösteriliyor.

    Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    ANTONIO CASSANO | Roma'dan | €5m | 2006

    Roma'da harikalar yaratırken gittiği Madrid'de tutunamadı ve iki sezon sonra İtalya'ya döndü.

    Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    DANILO | Porto'dan | €31.5m | 2015

    Porto'da gösterdiği performansla dikkat çekip Real'e gitti ama burada Carvajal'i kesemedi. Neyse ki şimdilerde Pep Guardiola ile çalışma keyfini yaşıyor.

    Real Madride transfer olarak kariyerini bitiren yıldızlar

    ROYSTON DRENTHE | Feyenoord'dan | €14m | 2007

    Dönemin en popüler yeteneklerindendi. 20 yaşında girdiği Real Madrid'den 23 yaşında ayrıldı. Ancak üç yıl boyunca yeterince süre alamadı ve kariyeri hep aşağıya doğru ilerledi. Bir dönem Erciyesspor forması da giydi.

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