Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!

    10 Ağustos 2018 Cuma, 15:06:52 Güncelleme: 15:47:02
    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
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    Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri!

    Premier Lig ekipleri, bu yaz transfer döneminde toplamda 1,024 milyar £ harcadı. Yapılan transferlerle ortaya çıkan en iyi on biri sizin için derledik.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
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    Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri!

    Kaleci - Alisson Becker / Liverpool / 67 milyon £

    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
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    • 13
    Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri!

    Sağ Bek - Ricardo Pereira / Leicester City / 22,5 milyon £

    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
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    • 13
    Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri!

    Sağ Stoper - Issa Diop / West Ham United / 24 milyon £

    Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
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    • 13
    Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri!

    Sol Stoper - Yerry Mina / Everton / 28,5 milyon £

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