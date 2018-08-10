Premier Ligde yaz transfer döneminin ilk on biri! - Galeri - Fotomaç
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Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
10 Ağustos 2018 Cuma, 15:06:52
Güncelleme: 15:47:02
Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
Premier Lig ekipleri, bu yaz transfer döneminde toplamda 1,024 milyar £ harcadı. Yapılan transferlerle ortaya çıkan en iyi on biri sizin için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
Kaleci - Alisson Becker / Liverpool / 67 milyon £
Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
Sağ Bek - Ricardo Pereira / Leicester City / 22,5 milyon £
Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
Sağ Stoper - Issa Diop / West Ham United / 24 milyon £
Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
Sol Stoper - Yerry Mina / Everton / 28,5 milyon £