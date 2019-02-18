Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Alanyaspor'un son kurbanı Trabzonspor oldu. Deplasmanda Fırtına'yı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da maça Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Ozan Tufan damga vurdu. Sergen Yalçın'ın ellerinde yeniden doğan Ozan Tufan'ın değişimi sosyal medyayı salladı...
18 Şubat 2019 Pazartesi 10:27
Güncelleme: 18.02.2019 10:27
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Sergen Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Müthiş oynadı."
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"Bana göre mükemmel oynadılar. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor."
"Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
İşte Ozan Tufan'a sosyal medyada yapılan yorumlar: