Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ın küme düşmesiyle transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Ozan Kabak, Milan'a gitmek üzere. Milli oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri sonrası taraftarlardan da sosyal medyada ilginç yorumlar geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Haziran 2019 Pazar 12:00 Güncelleme: 23.06.2019 12:00
Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, yeni takımı için gün sayıyor.

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Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcunun takımının küme düşmesi nedeniyle sözleşmesinde yer alan "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Milan tarafından kullanılacak.

Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Dev kulübün, genç stoperi renklerine bağlamak için oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdiği ve maaş olarak da 1 milyon Euro + bonus teklif ettiği ifade edildi.

Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Ozan Kabak'ın yanıtını 48 saat içerisinde Milan'lı yetkililere ileteceğinin altı çizildi.

Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...

Öte yandan milli stoperin takımlarına transferi olacağı yönündeki haberleri göre İtalyan taraftarlar hayli heyecanlandı.

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