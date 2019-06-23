Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ın küme düşmesiyle transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Ozan Kabak, Milan'a gitmek üzere. Milli oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri sonrası taraftarlardan da sosyal medyada ilginç yorumlar geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Haziran 2019 Pazar 12:00
Güncelleme: 23.06.2019 12:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, yeni takımı için gün sayıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcunun takımının küme düşmesi nedeniyle sözleşmesinde yer alan "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Milan tarafından kullanılacak.
Dev kulübün, genç stoperi renklerine bağlamak için oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdiği ve maaş olarak da 1 milyon Euro + bonus teklif ettiği ifade edildi.
Ozan Kabak'ın yanıtını 48 saat içerisinde Milan'lı yetkililere ileteceğinin altı çizildi.
Öte yandan milli stoperin takımlarına transferi olacağı yönündeki haberleri göre İtalyan taraftarlar hayli heyecanlandı.