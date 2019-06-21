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Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyanlar Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine giren milli futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte Ozan Kabak'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...
21 Haziran 2019 Cuma 10:00
Güncelleme: 21.06.2019 10:00
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Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi!
Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti.
İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.