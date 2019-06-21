Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyanlar Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine giren milli futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte Ozan Kabak'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...
21 Haziran 2019 Cuma 10:00 Güncelleme: 21.06.2019 10:00
Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi!

Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti.

Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

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