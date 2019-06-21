Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyanlar Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine giren milli futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte Ozan Kabak'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...

21 Haziran 2019 Cuma 10:00 Güncelleme: 21.06.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





