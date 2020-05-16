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Ozan Kabak'a sürpriz talip! Bayern Münih derken...

Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan oradan da 15 milyon Euro'luk bedelle Schalke 04'e giden Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezon Bundesliga'da oynadığı futbolla parmak ısırtan genç futbolcu için Bayern Münih ve Milan'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Ozan Kabak için sürpriz bir takım daha devreye girdi. İşte son gelişmeler...

16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





