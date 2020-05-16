Ozan Kabak'a sürpriz talip! Bayern Münih derken...

Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan oradan da 15 milyon Euro'luk bedelle Schalke 04'e giden Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezon Bundesliga'da oynadığı futbolla parmak ısırtan genç futbolcu için Bayern Münih ve Milan'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Ozan Kabak için sürpriz bir takım daha devreye girdi. İşte son gelişmeler...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:34
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşınmıştı.
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Schalke'nin corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabileceği iddia edilmişti.
Milli futbolcu için Alman devi Bayern Münih ve Milan'ın devrede olduğu iddia edilmişti.
45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Ozan'ın sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedilmişti.
SÜRPRİZ TALİP
Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı.