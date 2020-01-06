Okan Buruk'tan flaş Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması!

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık, asıl yarış ikinci yarıda başlayacak. Daha az takımımız Avrupa'da Şubat ayını görüyor. Ülke için iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ekip olarak Sporting Lizbon maçını izledik. Güzel bir maçtı."