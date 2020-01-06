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Okan Buruk'tan flaş Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması!
Bu sezon 3 kulvarda da başarılı bir grafik sergileyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, konuk olduğu bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Arda Turan'ın durumuna da değinen Buruk, Fatih Terim'in Turan hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.
6 Ocak 2020 Pazartesi 00:04
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Turuncu-lacivertli kulübün gündemini değerlendiren Buruk, flaş yorumlarda bulundu.
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Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı antrenör Fatih Terim'in Turan hakkında açıklamalarını da değerlendirdi.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
"Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık, asıl yarış ikinci yarıda başlayacak. Daha az takımımız Avrupa'da Şubat ayını görüyor. Ülke için iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ekip olarak Sporting Lizbon maçını izledik. Güzel bir maçtı."
"Oyuncularımızdan da Epureanu maçı izledi. Rakibimizin hücumu iyi. Para harcayabilen ve oyuncu satabilen bir takım. Açıklarını seyrederek onları değerlendiriyorsunuz. İyi bir takım. Sporting Lizbon kendi sahasında iyi. Bruno Fernandes gibi iyi bir oyuncuları var."
"İyi bir kadromuz var. Oyuncularımın hepsi değerli oyuncular. Belki transfer döneminin en az para harcayan takımlarından biriyiz. Daha genç, ileriye dönük yaptığımız transferler var."