"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI"

A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.