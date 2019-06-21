Nuri Şahin'den flaş itiraf! Keşke Türkiye'de...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, bir etkinliğe katılmak için geldiği Türkiye'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli oyuncunun açıklamalarında Türkiye'de oynama isteğiyle alakalı dikkat çeken bir itiraf da geldi.
"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI"
A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DAKİ GENÇLERİN SAYISI ARTTIKÇA MUTLU OLUYORUM"
Nuri Şahin, Avrupa'da forma giyen genç Türk futbolcuların performanslarını beğendiğini ifade ederek, "Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden futbolcular gayet başarılı. Genç olmalarına rağmen adaptasyon süresini iyi geçirdiler. Onu iyi geçirirsen bu sahaya da yansıyor. Cengiz'e baktığımız zaman Cengiz sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafın altına De Rossiler yorum yapıyor. Bu Cengiz'in iyi işler yaptığını gösteriyor. Okay çok başarılı. Merih Demiral, çok yetenekli futbolcu. Bunların sayısı arttıkça mutlu oluyorum. İyi ki onlara yol açmışız. Çok çok başarılı olacaklardır. Buradan sonra bize destek vermek düşer" diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde gerçekleştirilen imza töreninde Türk basın mensuplarının da bulunmadığını söyledi.
"TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM"
30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde yer alan eski milli oyuncu Hamit Altıntop ile ilgili de konuşarak, "Yeni federasyon hayırlı olsun. Benim için yeni federasyonda en özel isim Hamit Altıntop. Her zaman örnek aldığım bir isim. Milli takımda senelerce beraber oynadık. Türk futbolu için düşünceleri vardı. Geldiği konum da bunu gösteriyor. Futbolu bıraktıktan sonra bir şeyleri geri vermek için kolları sıvadı. Vizyonlu bir insan ve futbolu seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Ben de isterim ama şu anda futbolcuyum futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak isterim" açıklamasını yaptı.
"KEŞKE TÜRKİYE'DE DERBİ OYNAYABİLSEYDİM"
Deneyimli futbolcu, şu anda Türkiye'de forma giymeyi düşünmediğini belirterek, "Şu anda Almanya'da mutluyum. Değerli bir hoca ile çalışıyorum. Futbol sonrası hayatım için deneyim elde ediyorum. Şu anki takımım Dortmund, Real Madrid seviyesi değil ama yeniden o içimdeki futbol sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyorum. Böyle bir düşüncem yok ama futbolu bıraktığımda 'Keşke Türkiye'de bir derbi oynasaydım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.