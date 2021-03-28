Galeri Futbol Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında A Milli Takım'ımız, Norveç'i 3-0 mağlup ederken rakibine göz açtırmadı. Ay Yıldızlılar alınan galibiyet sonrası "Haaland ve Sörloth'tan korkuyorlar" algısına cevap verdi. Gecenin en çok konuşulan isimleri de Haaland, Sörloth ve Martin Linnes oldu. İşte Norveç'in 3'lüsüne dair yapılan yorumlar ve maçın Türkiye'den yansımaları...

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında A Milli Takım, Norveç'i 3-0 mağlup etti. Mücadelede Haaland - Sörloth ikilisine milliler göz açtırmadı.

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

İlk yarıda etkisiz bir performans sergileyen Haaland adeta yokları oynadı. Norveçliler Haaland'ı topla buluşturmakla oldukça zorlandı. İlk yarıda sahada topla en az oynayan isim Haaland oldu.

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Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

Oyunda kaldığı 83 dakika boyunca sadece 2 şut çeken ve hiç isabet bulamayan Haaland, sadece 1 hava topu kazanabildi. Çağlar'ın performansında bunun etkisi büyüktü.

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

63. dakikada Haaland'ın ağlarımıza gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 66. dakikada ise Haaland'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Çağlar Söyüncü önledi.

Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...

Türk duvarına karşı etkisiz kalan Haaland, hocası tarafından oyundan çıkarıldı. Norveçli genç oyuncu, oyun alanını ter ederken oldukça üzgündü ve o anlar kameralara böyle yansıdı.

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