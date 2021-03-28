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Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında A Milli Takım'ımız, Norveç'i 3-0 mağlup ederken rakibine göz açtırmadı. Ay Yıldızlılar alınan galibiyet sonrası "Haaland ve Sörloth'tan korkuyorlar" algısına cevap verdi. Gecenin en çok konuşulan isimleri de Haaland, Sörloth ve Martin Linnes oldu. İşte Norveç'in 3'lüsüne dair yapılan yorumlar ve maçın Türkiye'den yansımaları...
28 Mart 2021 Pazar 10:31, Güncelleme 28.03.2021 11:18
Norveç - Türkiye maçı sonrası herkes bunu konuşuyor! Haaland, Sörloth ve Linnes...