Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddialarının ardından otel odasında çekildiği anlaşılan görüntüler basına verildi. İşte ayrıntılar...
6 Haziran 2019 Perşembe 13:54 Güncelleme: 06.06.2019 13:54
Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı.

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Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Neymar'ın tecavüz iddialarına, Najila Trindade'nin röportajları ve basına verdiği görüntüler olaya başka bir boyut kazandırdı.

Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Videoda, Neymar ile Najila'nın birlikte odaya girdiği görülüyor.

Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Sonra Najila, Neymar'a vuruyor. Neymar, "Vurma, vurma" derken, Najila, "Vurma mı? Sen bana vur diye mi? Sana vuracağım.

Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Sana neden vuruyorum biliyor musun? Çünkü, dün bana tecavüz ettin. Beni yalnız bırak." diye bağırıyor ve ikili görüntüden çıkıyor.

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