Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddialarının ardından otel odasında çekildiği anlaşılan görüntüler basına verildi. İşte ayrıntılar...
6 Haziran 2019 Perşembe 13:54
Güncelleme: 06.06.2019 13:54
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Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı.
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Neymar'ın tecavüz iddialarına, Najila Trindade'nin röportajları ve basına verdiği görüntüler olaya başka bir boyut kazandırdı.
Videoda, Neymar ile Najila'nın birlikte odaya girdiği görülüyor.
Sonra Najila, Neymar'a vuruyor. Neymar, "Vurma, vurma" derken, Najila, "Vurma mı? Sen bana vur diye mi? Sana vuracağım.
Sana neden vuruyorum biliyor musun? Çünkü, dün bana tecavüz ettin. Beni yalnız bırak." diye bağırıyor ve ikili görüntüden çıkıyor.