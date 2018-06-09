Mohamed Salah'tan Sergio Ramos'a şok sözler!

Ülke olarak 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, ''Afrika Kupası'nı kazanmak olağan bir durum ama Dünya Kupası'na katılmak çok daha özel. Afrika Kupası'nı yedi kez kazandık ama Dünya Kupası'na 28 yıldır katılamıyorduk. Aramızda konuşurken sürekli 'Başarmalıyız' diyorduk. Dünya Kupası'na katılmamız, İspanya'nın bu kupayı kazanması kadar özel'' dedi.