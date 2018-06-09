Mohamed Salah'tan Sergio Ramos'a şok sözler!
Marca'ya röportaj veren Mohamed Salah, Sergio Ramos'un müdahalesiyle sakatlandığı pozisyonla ilgili olarak, ''Yere düştüğümde hem fiziksel acı çektim hem de endişelendim. Şampiyonlar Ligi finalinde oyundan çıkmak zorunda kalmak kariyerimin en kötü anıydı. Öfkeli ve hüzünlüydüm. Daha sonra Dünya Kupası'nda oynayamama ihtimalini de düşündüğümde adeta yıkıldım'' dedi.
Ülke olarak 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, ''Afrika Kupası'nı kazanmak olağan bir durum ama Dünya Kupası'na katılmak çok daha özel. Afrika Kupası'nı yedi kez kazandık ama Dünya Kupası'na 28 yıldır katılamıyorduk. Aramızda konuşurken sürekli 'Başarmalıyız' diyorduk. Dünya Kupası'na katılmamız, İspanya'nın bu kupayı kazanması kadar özel'' dedi.
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