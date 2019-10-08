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Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğünü yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının menajeri Arkady Zaporozhanu, Lucescu'nun yeni takımının yakın zamanda açıklanabileceğini söyledi. Zaporozhanu ayrıca görüştüğü takımı da açıkladı. İşte detaylar...
8 Ekim 2019 Salı 08:16
Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde Romanya'da katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin başına geçmeden önce Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği için pişman olduğunu söylemişti.

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Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Tudor'un görevden alınmasına neden olmak istemediği için teklifi reddettiğini kaydeden Lucescu, "Bükreş'te, Türk Milli Takımının başına geçme kararını verdiğim gün, Galatasaray Başkanı da gelmiş ve benimle görüşmüştü.

Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'ı reddettiğim ve milli takıma gittiğim için pişmanım. Teklifi reddettim çünkü takımın başında bir teknik direktör vardı. Onu görevden alan kişi olmak istemedim" ifadelerini kullanmıştı.

Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

Daha sonra A Milli Futbol takımımızın başına geçen Mircea Lucescu, milli takımımızın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgilik performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini söyledi.

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