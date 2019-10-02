Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Türkiye'de son olarak A Milli Takımı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu katıldığı bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Luce 2017'de Galatasaray'dan teklif almasına rağmen A Milli Takımı seçmesinin kendi adına yanlış bir karar olduğunu söyledi.

2 Ekim 2019 Çarşamba 22:52
Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

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Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Birçok konu hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı Mircea Lucescu Türkiye ve Galatasaray hakkında da konuştu.

Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Luce, Türkiye'nin başına geçmeden önce Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği için pişman olduğunu söyledi.

Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Tudor'un görevden alınmasına neden olmak istemediği için teklifi reddettiğini kaydeden Lucescu, "Bükreş'te, Türk Milli Takımının başına geçme kararını verdiğim gün, Galatasaray Başkanı da gelmiş ve benimle görüşmüştü."

Mircea Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

"Galatasaray'ı reddettiğim ve milli takıma gittiğim için pişmanım. Teklifi reddettim çünkü takımın başında bir teknik direktör vardı. Onu görevden alan kişi olmak istemedim" ifadelerini kullandı.

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