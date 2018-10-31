Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

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Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi?
Lionel Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi? Arjantinli dünya yıldızının sahip olduğu arabaların hepsi milyon euro'luk canavar değil!.. Bazılarına sıradan vatandaş da sahip olabilir...
31 Ekim 2018 Çarşamba, 15:52:23 Güncelleme: 09:27:15
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Lionel Messi'nin sahip olduğu pek çok araba tahmin edeceğiniz üzere sıradan vatandaşın sadece hayalini kurabileceği türden... Fakat bu arabalar arasında herkesin satın alabileceği marka ve modeller de bulunuyor.
İşte Messi'nin garajındaki kimisi hayran bırakan kimisi de şaşkınlık yaratan o arabalar...
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