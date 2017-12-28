Messi ile Ronaldo olmasaydı kral Mario Gomez olurdu

Avrupa'da Milli Takımlarda tüm zamanların en golcü futbolcusu

Bu unvana Ronaldo ile Messi'ye rağmen halen 84 golle Ferenc Puskas'a ait. Puskas, Macaristan ve İspanya formasıyla oynadığı toplam 89 maçta bu sayıya ulaştı. Ronaldo aktif oyuncular içinde Puskas'a en yakın isim. Ancak Ronaldo 146 maçta 79 gol bulabildi. Lionel Messi ise bu listede çok gerilerde.