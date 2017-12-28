Messi ile Ronaldo olmasaydı kral Mario Gomez olurdu
Sezon sezon Şampiyonlar Ligi gol kralları
Ronaldo ve Messi olmasaydı son 10 sezonun gol kralları yıl yıl şu isimler olacaktı:
2007/08: Torres, Drogba, Gerrard
2008/09: Gerrard, Klose
2009/10: Olić
2010/11: Mario Gómez, Eto'o
2011/12: Mario Gómez
2012/13: Lewandowski
2013/14: Ibrahimović
2014/15: Neymar
2015/16: Lewandowski
2016/17: Cavani, Lewandowski
Avrupa'da Milli Takımlarda tüm zamanların en golcü futbolcusu
Bu unvana Ronaldo ile Messi'ye rağmen halen 84 golle Ferenc Puskas'a ait. Puskas, Macaristan ve İspanya formasıyla oynadığı toplam 89 maçta bu sayıya ulaştı. Ronaldo aktif oyuncular içinde Puskas'a en yakın isim. Ancak Ronaldo 146 maçta 79 gol bulabildi. Lionel Messi ise bu listede çok gerilerde.
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