Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Milli takımda oynadıkları futbolla göz dolduran Merih Demiral için sıcak bir transfer gelişmesi daha var... Gösterdiği büyük çıkışla dünyanın önde kulüplerinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başaran milli yıldız için transfer bombası patlayabilir... İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve 50 milyon euro detayı...