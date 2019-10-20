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Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti
Milli takımda oynadıkları futbolla göz dolduran Merih Demiral için sıcak bir transfer gelişmesi daha var... Gösterdiği büyük çıkışla dünyanın önde kulüplerinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başaran milli yıldız için transfer bombası patlayabilir... İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve 50 milyon euro detayı...
20 Ekim 2019 Pazar 15:08
Güncelleme: 20.10.2019 15:10
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Milli takımda oynadıkları futbolla büyük beğeni toplayan ve dev kulüpleri harekete geçiren Merih Demiral için son dakika gelişmesi...
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Özellikle milli takımda ve süre aldığı zaman içinde Juvenstus'taki performansıyla parmak ısırtan Merih adına transfer girişimleri başladı.
Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.
2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.
Alcanenense ve SportingLizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, daha sonra Sporting'in A takımına yükselmeyi başardı.