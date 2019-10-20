Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Milli takımda oynadıkları futbolla göz dolduran Merih Demiral için sıcak bir transfer gelişmesi daha var... Gösterdiği büyük çıkışla dünyanın önde kulüplerinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başaran milli yıldız için transfer bombası patlayabilir... İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve 50 milyon euro detayı...

20 Ekim 2019 Pazar 15:08 Güncelleme: 20.10.2019 15:10
Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Milli takımda oynadıkları futbolla büyük beğeni toplayan ve dev kulüpleri harekete geçiren Merih Demiral için son dakika gelişmesi...

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Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Özellikle milli takımda ve süre aldığı zaman içinde Juvenstus'taki performansıyla parmak ısırtan Merih adına transfer girişimleri başladı.

Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.

Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.

Merih Demiral tarihe geçiyor! İşte yeni takımı ve transfer ücreti

Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, daha sonra Sporting'in A takımına yükselmeyi başardı.

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