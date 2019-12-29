Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, bulduğu şansları iyi değerlendirerek hocası Sarri'nin gözüne girmişti. İtalyan ekibinin son üç maçında sahaya ilk 11'de çıkan genç stopere bir talip daha çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o haber...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)