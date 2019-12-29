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29 Aralık 2019, Pazar
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Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, bulduğu şansları iyi değerlendirerek hocası Sarri'nin gözüne girmişti. İtalyan ekibinin son üç maçında sahaya ilk 11'de çıkan genç stopere bir talip daha çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o haber...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Aralık 2019 Pazar 08:41 Güncelleme: 29.12.2019 08:41
Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, takımın en pahalı oyuncularından De Ligt'i keserek son haftalarda karşılaşmalara ilk 11'de başlıyordu.

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Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

Sezonun başlarında teknik direktör Sarri'nin fazla şans tanımadığı genç stoper, A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde ise sergilediği kusursuza yakın performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

Başta İngilizler olmak üzere birçok dev kulübün transfer listesine giren Merih, Juventus'ta son haftalarda ilk 11'de çıktığı maçlarda da hocası Sarri'nin güvenini boşa çıkarmadı.

Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

Juventus'taki yerini sağlamlaştıran milli yıldız ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başarılı stoperle ilgili son iddia İtalyan basınından geldi.

Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı

Tuttomercato'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Merih Demiral'ı transfer listesine ekledi.

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