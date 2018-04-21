Madrid-Bayern eleşmesindeki o efsane: 'Bernabeu delisi'

Daha sonra sahaya giren polis saldırganı kontrol altına aldı ve sahadan çıkardı. Ancak kimliği belirsiz o saldırgan daha sonra polisin elinden kaçmayı başardı. Külkedisi misali bir ayakkabısını geride bırakarak ortadan kayboldu.



Adamın nasıl kaçabildiği yıllarca konuşuldu ve bir efsane halini aldı. Öyle ki iddiaya göre polis bilerek yere düşmüş ve adamın kaçmasına göz yummuştu.