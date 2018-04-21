Madrid-Bayern eleşmesindeki o efsane: 'Bernabeu delisi'
Maçı yöneten Avusturyalı Erich Linemayer, verdiği kararlarla Real Madrid'li taraftarların tepkisini çekiyordu. Verilmeyen bir penaltı ise olayların fitilini ateşledi. Maç devam ederken sahaya kimliği belirsiz bir taraftar atladı. Hedefinde penaltıyı vermeyen Linemayer vardı. Doğrudan hakem Linemayer'e ilerleyen saldırgan Avusturyalı hakeme yumruk attı.
Daha sonra sahaya giren polis saldırganı kontrol altına aldı ve sahadan çıkardı. Ancak kimliği belirsiz o saldırgan daha sonra polisin elinden kaçmayı başardı. Külkedisi misali bir ayakkabısını geride bırakarak ortadan kayboldu.
Adamın nasıl kaçabildiği yıllarca konuşuldu ve bir efsane halini aldı. Öyle ki iddiaya göre polis bilerek yere düşmüş ve adamın kaçmasına göz yummuştu.
Daha sonra karısına dönüp 'Tuvalete gitmem lazım' diyen Bernabeu delisi biraz ilerlediği ve aşağıya doğru koşarak sahaya daldığını itiraf etti. Kafasında yün bir şapka olan saldırgan o gün için 'Yaptığım saçmalıktı' dedi.
Çekilen fotoğrafında net biçimde görünmediği için yakalanmadığını itiraf etti ve 'Babam beni tanımıştı, iki yıl benimle konuşmadı' ifadelerini kullandı.
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