Bu takımların maçlarında en az 3 gol oluyor!

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon itibariyle en sıklıkla maçlarında en az 3 gol takımları sizin için derledik.

14 Ekim 2018 Pazar, 14:00:44 Güncelleme: 14:22:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





