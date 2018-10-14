Bu takımların maçlarında en az 3 gol oluyor! - Galeri - Fotomaç
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Bu takımların maçlarında en az 3 gol oluyor!
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon itibariyle en sıklıkla maçlarında en az 3 gol takımları sizin için derledik.
14 Ekim 2018 Pazar, 14:00:44
Güncelleme: 14:22:20
Maçları en çok 2.5 ÜST biten takımlar!
Beşiktaş | 5 maçı 3 gol ve üstü bitti
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçları en çok 2.5 ÜST biten takımlar!
Sivasspor | 5 maçı 3 gol ve üstü bitti
Maçları en çok 2.5 ÜST biten takımlar!
Akhisarspor | 5 maçı 3 gol ve üstü bitti
Maçları en çok 2.5 ÜST biten takımlar!
Watford | 5 maçı 3 gol ve üstü bitti
Maçları en çok 2.5 ÜST biten takımlar!
Strasbourg | 5 maçı 3 gol ve üstü bitti