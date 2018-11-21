Luis Figo: "Quaresma ve Pepe’nin burada olması Türkiye için büyük şans

"HEM MADRİD HEM DE BARCELONA'DA OYNAMAK BÜYÜK ONUR"

Hem Real Madrid hem de Barcelona'da forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Figo,

"Bu işi profesyonel olarak yaptığım için pek zorlanmadım. İkisinde de oynamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum" cevabını verdi.